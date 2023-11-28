В Киргизии изменят дизайн национального флага

В Киргизии изменят дизайн государственного флага. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Верховного совета одобрил изменения, сообщается на сайте киргизского парламента.

Как сообщается, 28 ноября комитет рассмотрел и одобрил законопроект «О внесении изменения в закон «О государственных символах Кыргызской Республики» в первом чтении.

Законопроектом предлагается изменить форму лучей на флаге Кыргызской Республики из волнообразных на форму четко напоминающую лучи солнца.

Для разработки нового эскиза лучей солнца на флаге были привлечены авторы, которые провели математические расчеты, чертежи и сопутствующие работы, говорится в сообщении. Один из авторов Жусуп Матаев рассказал, что исходная версия флага претерпела изменения, изначально предлагалась форма, четко напоминающая лучи солнца.

27 ноября сообщалось, что киргизский депутат пропал на границе с Казахстаном.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.