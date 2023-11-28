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Мэрия Турку выкупила бывшее здание генконсульства РФ

Yle: мэрия Турку выкупила у государства бывшее здание генконсульства России

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Shutterstock

Мэрия города Турку выкупила за €1,6 млн у правительства Финляндии здание, где ранее располагалось генеральное консульство России. Об этом сообщает общественный вещатель Yle.

Решение о покупке здания единогласно принял городской совет 27 ноября. Нынешний владелец Senaatti (госкомпания, управляет госнедвижимостью) и Турку договорились о цене покупки в €1,6 млн. Площадь земельного участка составляет 3,5 тыс. кв. м, в продажу входит здание площадью 2 тыс. кв. м.

Мэрия Турку также рассматривает вариант снова построенного в 1974 году здания консульства. На его месте планируют соорудить новое здание, предположительно, детский сад.

В июле Финляндия приняла решение отозвать согласие на работу генерального консульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

Президент Саули Ниинисте и Министерский комитет по иностранным делам и политике безопасности отметили, что решение о закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября 2023 года, о котором Россия объявила 6 июля, является асимметричным противодействием ранее объявленному Финляндией решению о высылке российских дипломатов. В результате Финляндия приняла решение «в качестве контрмеры» отозвать разрешение на деятельность генерального консульства России в Турку также с 1 октября.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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