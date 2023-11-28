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В Китае рассказали, что угрожает мировой экономике

Премьер КНР Ли Цян предупредил о риске фрагментации мировой экономики

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Mark Schiefelbein/AP

Мировая экономика в настоящее время сталкивается с риском фрагментации. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Он уверен, что во всем мире страны получают выгоду от стабильного сотрудничества в области цепочек поставок и производственных цепочек. А вот затруднение сотрудничества вредит всем.

«Мы наблюдаем такие тенденции, как панполитизация и обобщение понятия безопасности, которые препятствуют сотрудничеству в области глобальных цепочек поставок и производственных цепочек», — приводит РИА Новости слова Цяна.

В связи с этим премьер Госсовета КНР призвал больше уделять внимание рискам, связанным с протекционизмом, антиглобалистским мышлением и другими факторами. Он также отметил, что нужно не допускать искусственный разрыв и препятствование работе глобальных цепочек поставок и производственных цепочек.

До этого президент России Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите G20, назвал виновников «колоссального стресса» в мировой экономике. Глава государства напомнил, что крупнейшие экономики мира под тем или иным предлогом, включая борьбу с пандемией ковида, вливали триллионы долларов и евро в экономику, провоцируя тем самым глобальный рост цен на продовольствие и энергоносители.

В середине ноября Владимир Путин отмечал, что в российской экономике хорошая погода, в отличие от европейской.

Ранее в МИД РФ высказались об ущербе мировой экономике от санкций Запада.

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