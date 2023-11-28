В секторе Газа продлили гуманитарное перемирие

Продленное до 30 ноября гуманитарное перемирие в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу. Об этом пишет РИА Новости.

Перемирие продлили 28 ноября в 7:00 по местному времени (8:00 мск).

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС.