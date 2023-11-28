Спикер Джонсон: конгресс США до Рождества одобрит пакет помощи Украине

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине находится в числе приоритетных для Вашингтона, поэтому американский конгресс может одобрить ее до католического Рождества, то есть до 25 декабря. Об этом сообщает портал Axios.

По словам Джонсона, власти США понимают необходимость оказания помощи Украине. В то же время спикер подчеркнул, что главным приоритетом для США является оказание поддержки Израилю и американская помощь имеет для еврейского государства решающее значение.

Джонсон отметил, что он относится с оптимизмом к тому, что новый пакет помощи Украине и Израилю может быть одобрен до рождественских праздников.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что финансовая поддержка Украины со стороны американских властей в настоящее время переживает критический момент.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.