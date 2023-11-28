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В Госдепе обсудили с Арменией и Азербайджаном возможность мирного договора

Блинкен обсудил с Алиевым и Пашиняном возможность заключения мирного соглашения

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Denis Balibouse/Reuters

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном обсудил возможности заключения мирного соглашения между двумя государствами. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

«Стороны обсудили поддержку США усилий по достижению прочного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», — указывается в пресс-релизе.

Блинкен пообещал долговременную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Армении и обозначил усилия по расширению двустороннего партнерства с республикой. Кроме того, он выразил благодарность Алиеву за готовность к подписанию мирного договора между двумя сторонами.

До этого Пашинян в ходе открытия осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Ереване заявил, что Армения и Азербайджан смогли договориться по вопросу об основных принципах мирного соглашения в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

Ранее Пашинян рассказал о переговорах с Азербайджаном на тему границы.

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