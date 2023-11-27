Болгария разрешила самолету Лаврова пролететь в Северную Македонию через ее небо

Правительство Болгарии открыло воздушное пространство страны, чтобы министр иностранных дел РФ Сергей Лавров мог принять участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии. Об этом сообщил посол Москвы в Софии Элеонора Митрофанова, передает ТАСС.

Как она сказала, до этого российское руководство направило Болгарии официальную ноту о пролете самолета министра над территорией республики. При этом София дала положительный ответ на обращение Москвы.

«МИД Болгарии нас официально проинформировал, что полет в воздушном пространстве страны нашему министру разрешен», — уточнила руководитель дипломатической миссии.

Заседание Совета глав внешнеполитических ведомств государств — участников ОБСЕ запланировано на 30 ноября — 1 декабря. Встреча состоится в столице Северной Македонии — городе Скопье.

27 ноября представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петер Стано заявил, что региональное содружество не имеет ничего против прибытия Сергея Лаврова в Северную Македонию на заседание ОБСЕ. По его словам, пролет самолета российского министра над Болгарией не нарушит западные санкции в отношении РФ.

Ранее Болгария, Черногория и Северная Македония запретили самолету Лаврова пересечь их воздушное пространство в рамках его визита в Сербию.