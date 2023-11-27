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Опрос показал страх поляков за безопасность из-за конфликта на Украине

CBOS: 74% поляков считают, что конфликт на Украине угрожает безопасности страны

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Shutterstock

Большинство поляков считают, что конфликт на Украине угрожает безопасности их страны, свидетельствует опрос польского Центра исследования общественного мнения (СBOS).

На вопрос, угрожает ли конфликт России и Украины безопасности Польши 74% респондентов ответили утвердительно. 29% сочли, что однозначно угрожает, еще 45% участвовавших в исследовании ответили, что скорее угрожает.

«Процент поляков, считающих, что конфликт на Украине угрожает безопасности Польши, довольно существенно вырос (74% респондентов по сравнению с 67% в октябре), тем самым переломив тенденцию к снижению, которую мы наблюдали в последние месяцы», — отмечается в исследовании.

До этого результаты опроса лаборатории United Surveys показали, что 66% поляков считают, что новое правительство страны должно экономить на себе.

Отмечается, что две трети поляков считают необходимым сократить количество заместителей министров и полномочных представителей правительства. При этом 28,5% респондентов придерживаются противоположного мнения. Еще 55% участников опроса считают, что необходимо сократить зарплаты министров и заместителей министров.

Ранее Дуда рассказал, что его радует в новом правительстве Польши.

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