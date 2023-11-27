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В США раскрыли судьбу Украины в случае отказа от мирных переговоров с РФ

Экс-агент ЦРУ Макговерн: Киев лишится территорий, если не начнет диалог с Москвой

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Markus Schreiber/AP

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что Украина может лишиться еще больших территорий в случае, если не согласится на мирные переговоры с Россией. Соответствующее заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

По его словам, Вооруженные силы России могут взять под контроль «еще больше областей, территорий», если Киев не согласится на «разумные переговоры».

Он также выразил мнение, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии изменить ситуацию, так как у них заканчиваются боеприпасы и живая сила. По словам Макговерна, для Украины «все действительно кончено».

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что российские войска могут взять под контроль еще пять украинских областей в ходе военной спецоперации.

До этого американское издание Wall Street Journal сообщало, что ситуация на фронте может ухудшиться для ВСУ этой зимой и это вызывает беспокойство у европейских чиновников.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ предсказал последствия отказа Киева от переговоров с РФ.

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