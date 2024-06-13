Россиянин выжил после того, как на него упали две тонны стекла

Житель Башкирии попал в больницу после того, как на него упало стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в Салавате. На кадрах с места произошедшего видно, как несколько стекол падают вниз, на человека и разбиваются на небольшие осколки.

По данным источника, в тот момент оператор технологических установок вместе с коллегой упаковывал материал. Всего на мужчину обрушились две тонны стекла.

«От прямого удара уберегла передвижная платформа, но осколки все же прилетели», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики оказали необходимую помощь и госпитализировали россиянина с переломом ноги. Помимо этого, мужчина получил черепно-мозговую травму и многочисленные порезы. На данный момент рабочий находится в больнице.

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