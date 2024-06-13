Экс-зампред ЦБ РФ дал прогноз по курсу рубля после новых санкций США

После введения санкций США против Мосбиржи и Национального клирингового центра рубль вряд ли укрепится к доллару, но и скачков до новых высот не будет. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экс-зампред Центробанка Сергей Дубинин. Он добавил, что установка курса по внебиржевому рынку потребует ручного управления со стороны ЦБ.

«Это увеличивает нерыночный характер, потому что по предыдущему варианту было достаточно прозрачно, а здесь кто может кроме самого Банка России собрать информацию, провести эту внутреннюю процедуру? Так или иначе это ручное управление, пусть оно и будет осуществляться по определенным правилам. Поэтому все в целом ставит рубль в достаточно уязвимое положение. Укрепляться он вряд ли будет, но я думаю, что, по сути, кардинальных изменений скачками до новых высот не будет. Я думаю, что сейчас только первая реакция может быть болезненной. А после этого — в сегодняшнем необъявленном, но реально существующем коридоре: от 80 до 95 будет оставаться», — заявил Дубинин.

Он пояснил, что установка регулятором официального курса по внебиржевому рынку не исключит наличия теневого курса.

«Второй курс доллара в настоящее время существует при покупке наличных. И это всегда было, потому что за саму услугу всегда взымалась дополнительная комиссия. Но разрыв был небольшой, потому что можно было в банке снять какие-то деньги, хранить их под проценты и так далее. А вот с 2022 года этот разрыв все время нарастал. Ну, или, по крайней мерее, если он стабилизировался на достаточно высоком уровне. Это будет просто продолжаться. Индивидуальные покупки у банка будут ориентированы на официальный курс. Но, опять же, может увеличиваться банковская комиссия, и курс в безналичной форме тоже может быть различным», — сказал Дубинин.

По словам экономиста, для подсчета и установки единого курса по внебиржевому рынку Центробанк выпустит методичку для банков.

«Главный вопрос – как это все будет в банках происходить. Потому что банки в большинстве своем не будут иметь возможность через корреспондентские счета проводить операции. То, что делал Национальный клиринговый центр (НКЦ) – имел доступ к корреспондентским счетам зарубежных банков. Вот это теперь исключается, и для решения, какой курс утвердить на определенный час торгов, видимо, Банк России постарается сохранить ту же процедуру – где-то во второй половине дня собрав (это будет принудительный приказ) операции с определенного круга банков, которые будут этим заниматься. Они будут просто сообщать, по какой цене торгуют. Составные части возможны, то есть отделить комиссию. Очевидно, банком будут приняты указания и постановления, как подсчитывать, чтобы была определенная процедура. Потому что если просто от потолка посмотрел, плюс-минус придумал, то подставляются сотрудники. Все что угодно: обвинения в мошенничестве, в сделках в пользу кого-то. Значит нужна будет процедура, и ей надо будет следовать, чтобы не было уголовки и рассуждений, то все тут в пользу бюджета или какой-то компании сделано», — пояснил Дубинин.

Он уверен, что такая заготовка у Центробанка уже есть, потому что попадание НКЦ под санкции обсуждалось больше года.

Экономист также объяснил, почему санкции США против Мосбиржи повлияли на курс юаня.

«Я думаю, это такая первая реакция на российском рынке. Я сильно сомневаюсь, что это решение надолго как-то повлияет на курс юань-доллар. Это все только у нас на рынке стало изменяться с общим ростом доллара. Так что там будет другая, отдельная процедура», — констатировал Дубинин.

12 июня США ввели санкции против Мосбиржи и Национального клирингового центра (посредник в сделках на валютном рынке на бирже — «Газета.Ru»). В ЦБ пояснили, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, бизнес и россияне смогут покупать и продавать валюты, а накопления в них на счетах в банках остаются сохранными.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции мешают России.