В Кремле заявили, что ЦБ в состоянии обеспечить стабильность после новых санкций

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции Минфина США в отношении Московской биржи, заявил, что Центробанк России в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках. Его слова приводит РИА Новости.

«Центробанк — это мегарегулятор, он в состоянии обеспечить стабильность на всех рынках, что и делается», — заявил представитель Кремля.

Он также ответил на вопрос журналистов, будет ли Москва вводить ответные меры против Вашингтона из-за введения новых санкций.

«Мы думаем над действиями, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — отметил он.

Накануне стало известно, что Московская биржа с 13 июня прекращает торги американским долларом и евро в связи с введенными санкциями США. Мосбиржа подчеркивала, что на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларами США и евро. При этом также были остановлены торги гонконгским долларом.

В Центробанке в связи с санкциями США выпустили разъяснение, в котором пояснили, что торговые сделки с долларом и евро будут совершаться на внебиржевом рынке, компании и физлица смогут покупать и продавать валюту, а накопления в них на счетах в банках остаются сохранными.

Ранее акции Мосбиржи рухнули на фоне санкций.