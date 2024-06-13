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Звезда «Глухаря» возмутилась поведению Хаматовой: «Сидит и трясется»

Актриса Тарасова заявила, что ее поразил страх Хаматовой во время интервью Гордеевой

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Global Look Press

Актриса Виктория Тарасова заявила в беседе с NEWS.ru, что ее поразило поведение артистки Чулпан Хаматовой в интервью с журналисткой Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Тарасова заявила, что ей был непонятен страх Хаматовой. По мнению актрисы, коллега тряслась так, будто за ней гонится стая волков. Артистка назвала подобное поведение «идиотизмом».

Тарасова отметила, что до эмиграции Хаматова развивала фонды и принимала поддержку из России. По ее словам, некоторые проекты поддерживало правительство страны.

«И вдруг все для тебя стали резко плохими. Что за перемена? Допустим, даже если ты уехала, приняла решение: сиди там с гордо поднятой головой. Даже у предателя, я думаю, должно присутствовать хоть какое-то достоинство. Нет — она сидит и трясется, трясется», — заявила актриса.

При этом Тарасова считает, что человеку нужно «валить» из России, если ему что-то не нравится в политике страны.

«Тявкаешь против, но сидишь в этой стране и зарабатываешь, это какое-то предательство. Езжай на Запад, живи там», — рассказала артистка.

В конце февраля 2022 года Чулпан Хаматова покинула Россию и переехала с детьми в Латвию, где у нее есть свой дом. Комментируя свой отъезд в интервью Екатерине Гордеевой, звезда призналась, что понимает, как ее решение может сказаться на профессиональной жизни. Однако Хаматова подчеркнула, что другого выбора у нее не оставалось.

Ранее уехавший из России комик задумался о получении другого гражданства.

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