У находящихся за рубежом украинцев есть неделя, чтобы встать на воинский учет

У находящихся за границей украинских мужчин осталась неделя, чтобы встать на воинский учет. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в Telegram-канале.

«У мужчин за границей есть меньше недели, чтобы встать на воинский учет», — говорится в сообщении.

Согласно новому постановлению кабинета министров Украины, военнообязанные граждане этой страны обязаны встать на воинский учет в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления кабмина Украины № 563» от 16 мая 2024 года. Это постановление вступило в силу 18 мая, соответственно, украинские граждане за границей должны встать на учет до 17 июня 2024 года.

11 июня официальный представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что проживающие за границей 17-летние граждане Украины смогут встать на воинский учет, только лично явившись в дипломатические учреждения, при этом им нельзя обновить данные удаленно через министерскую программу «Резерв+».

До этого заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко заявила, что на Украине продлили до трех месяцев срок розыска граждан за нарушение воинского учета. Теперь этот срок составляет три месяца, при этом взыскание не может быть наложено позднее одного года со дня нарушения.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

Ранее на Украине заявили об острой нехватке работников из-за мобилизации.