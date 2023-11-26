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Экс-сотрудник ЦРУ предсказал последствия отказа Киева от переговоров с РФ

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон предсказал Украине потерю Харькова и Одессы

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Chip Somodevilla/Stringer/Getty Images

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с YouTube-каналом Dialogue works предсказал последствия отказа Киева от переговоров с Москвой.

Он предположил, что отказ Украины от заключения мира с Россией приведет к тому, Киев потеряет Одессу и Харьков.

«У украинцев был шанс добиться мира, и у них тогда остались бы Херсонская и Запорожская области, но теперь уже нет», — напомнил Джонсон.

Также он сказал, что у президента Украины Владимира Зеленского нет путей, чтобы улучшить ситуацию, и страна продолжит терять территории в конфликте.

До этого экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы РФ способны дойти до польской границы, однако подобное не входит в планы президента страны Владимира Путина.

25 ноября председатель французской партии «Патриоты» Флоран Филиппо обратился к западным лидерам, призвав их подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к началу мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что Киеву пора отказаться от ведения боевых действий и мобилизации граждан против их воли.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что после коллапса ВСУ Украина может потерять 50% своей территории.

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