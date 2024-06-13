Украина рассчитывает, что ей не придется отдавать выделенную ей помощь

Украина рассчитывает, что ей не придется возвращать €50 млрд, которые ей могут выделить страны «Большой семерки» (G7), так как эти средства будут обслуживаться доходами от замороженных российских активов. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк в эфире украинского телемарафона.

Он считает, что эти деньги передаются Киеву не в кредит, а через механизмы типа Европейского банка реконструкции и развития и Всемирного банка. Власюк заявил, что страны G7 рассматривают это как залог, который будет обслуживаться доходами от российских суверенных активов.

«Мы должны получить $50 млрд не в кредит, а просто их получить», — заявил он.

Днем 13 июня стало известно, что страны «Большой семерки» и члены Евросоюза каждый предоставят Украине кредиты, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. При этом отмечается, что каждый член G7 и ЕС, который предоставит Киеву кредиты, будет нести риски.

В этот же день сообщалось, что «Большая семерка» вырабатывает конкретные договоренности по изъятию замороженных активов России для Украины, отмечается «хороший прогресс».

Ранее в Госдуме назвали воровством предоставление кредита Украине за счет активов РФ.