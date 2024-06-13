В донецкой Горловке серьезно пострадали сотрудники телеканала НТВ

Трое сотрудников телеканала НТВ пострадали во время выполнения профессиональных обязанностей в городе Горловке, расположенном в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале мэра населенного пункта Ивана Приходько.

В заявлении отмечается, что журналисты работали в поселке Гольмовский в Никитовском районе Горловки. По словам главы населенного пункта, сотрудник телеканала Алексей Ивлеев и двое его коллег получили тяжелые ранения.

«Пострадавшие доставлены в больницу Горловки», — говорится в публикации.

Иные подробности о произошедшем Приходько не уточнил.

При этом в Telegram-канале представительства региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) появилось сообщение о том, что в 12:10 (совпадает с мск) Никитовский район Горловки подвергся обстрелу со стороны украинских войск. Всего бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили в направлении населенного пункта три снаряда, имевшие калибр 155 мм.

11 июня украинский снаряд попал в многоквартирный дом в жилом массиве «Строитель» в Горловке. В результате пострадала женщина, ее спасти не удалось.

Ранее в городе Донецке из-за атаки дрона ВСУ пострадали двое мирных граждан.