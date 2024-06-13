Ученые нашли причину разной продолжительности жизни женщин и мужчин

Ученые из Университета Осаки (Япония) установили, что блокирование выработки половых клеток у рыб сокращает разницу в продолжительности жизни между самками и самцами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

В рамках эксперимента ученые удалили половые клетки у небольших бирюзовых рыбок-киллифишей, пресноводных видов, которые достигают половой зрелости за две недели и живут всего несколько месяцев. Половые клетки (или гаметы) — это репродуктивные клетки, необходимые для обеспечения процесса полового размножения. Сперматозоиды и яйцеклетки служат половыми клетками самцов и самок позвоночных животных.

Ученые ожидали, что такое вмешательство продлит жизнь как самок, так и самцов рыб, однако этого не произошло. Удаление половых клеток увеличило продолжительность жизни рыб мужского пола. Самки без половых гамет, напротив, уходили из жизни раньше.

На втором этапе исследования ученые решили проверить, увеличит ли прием витамина D продолжительность жизни рыб. В результате было зафиксировано продление жизненного срока на 21% у самцов и на 7% у самок.

По словам исследователей, процесс старения у рыб-киллифишей аналогичен процессу старения у людей. Ученые отметили, что их открытие может стать важной ступенькой к пониманию того, почему женщины (и самки отряда приматов, таких как шимпанзе) обычно живут дольше мужчин (самцов).

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