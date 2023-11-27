Иран выдвинул требование к Израилю по конфликту с ХАМАС

Власти Израиля должны перейти к стабильному перемирию в секторе Газа, считает официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани, передает Al Jazeera. По его словам, речь идет о полной остановке агрессии в регионе и принятия мер для того, чтобы она не повторилась.

«Мы хотим и ожидаем... что преступления сионистского режима [так в Иране называют Израиль] против палестинского народа будут полностью прекращены», — пояснил Канаани.

Он добавил, что иранское руководство внимательно наблюдается за реализацией сделки Израиля и ХАМАС. Канаани подчеркнул, что Тегеран «следит» за возможным продлением временного перемирия.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Израиль призвали остановить агрессию в Газе.