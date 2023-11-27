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Финляндия готовит новые ограничения на границе с РФ

Премьер Финляндии Орпо заявил о подготовке новых ограничений на границе с РФ

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Lehtikuva/Emmi Korhonen/Reuters

Глава правительства Финляндия Петтери Орпо на пресс-конференции с главой кабмина Швеции Ульфом Кристерссоном заявил, что страна готовит новые ограничения на границе с Россией ввиду неконтролируемого прибытия граждан третьих стран.

«Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги», — сказал Орпо.

Премьер не стал уточнять, когда будут приняты решения. Он отметил, что серьезная тревожная ситуация на восточной границе сохраняется, и, по данным разведки, граждане третьих стран все еще пытаются въехать в Финляндию.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Власти Финляндии хотят как можно быстрее прекратить прием заявок на убежище на финско-российской границе, пишет Helsingin Sanomat. Ранее подобное решение не одобрил финский Минюст, поскольку оно нарушает права беженцев. Однако на фоне миграционного кризиса на границе в правительстве рассматривают более жесткие меры: министр финансов Финляндии поддержала полное закрытие сухопутной границы с Россией.

Ранее в Мурманской области рассказали об обстановке на закрытом КПП на границе с Финляндией.

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