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Медведев: США проводят военно-биологические программы по патогенам

Медведев заявил, что США проводят военно-биологические программы по патогенам

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что спецслужбы страны должны принять меры чтобы противодействовать военно-биологическим программам. Об этом сообщает ТАСС.

«Серьезный риск для наших национальных интересов представляет масштабная сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства. Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы», — сказал Медведев.

По его словам, России нужно быть готовым ко всем вызовам в сфере безопасности.

Ранее Медведев прокомментировал на своей странице во «ВКонтакте» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит операцию по его смещению. Политик добавил, что выбранное для «операции» название «Майдан-3» означает, что в Киеве признают: предыдущие два «майдана» были государственными переворотами, а не выражением легитимной воли украинцев.

Ранее Медведев выложил мем про отказ США от финансирования Украины.

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