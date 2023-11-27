В США назвали ложью статью Bild о давлении США и Германии на Украину

Госдеп США заявил, что публикация Bild трехдневной давности, в которой говорилось о давлении США и Германии на Зеленского с целью принудить его к переговорам с Москвой, является ложной. Об этом сообщает ТАСС.

«Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики... Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем», — заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время специального телефонного брифинга для журналистов, посвященного поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу на этой неделе.

Он отметил, что требовать от Киева начать переговоры с Россией нет смысла, пока не появятся признаки того, что Москва готова обсуждать вопрос мира.

24 ноября издание Bild опубликовало материал, в котором утверждалось, что власти США и Германии намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, поставляя лишь оружие, необходимое для удержания фронта.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита G20 заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.