Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали ложью статью Bild о давлении США и Германии на Украину

Госдеп назвал ложью статью Bild о давлении США и Германии на Украину

close
100%
Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Госдеп США заявил, что публикация Bild трехдневной давности, в которой говорилось о давлении США и Германии на Зеленского с целью принудить его к переговорам с Москвой, является ложной. Об этом сообщает ТАСС.

«Заметка в Bild была интригующей. Однако нет. Нет американской политики... Мы всегда говорили, что решать это предстоит Украине. Мы ничего по Украине без Украины не решаем», — заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен во время специального телефонного брифинга для журналистов, посвященного поездке госсекретаря США Энтони Блинкена в Европу на этой неделе.

Он отметил, что требовать от Киева начать переговоры с Россией нет смысла, пока не появятся признаки того, что Москва готова обсуждать вопрос мира.

24 ноября издание Bild опубликовало материал, в котором утверждалось, что власти США и Германии намерены склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, поставляя лишь оружие, необходимое для удержания фронта.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе саммита G20 заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий