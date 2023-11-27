Лавров призвал искать пути независимости от Европы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения» заявил, что России нужно думать о том, как перестать зависеть от экономических «вывертов» Европы, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас «вообще не нужно» думать о путях восстановления отношений с Европой.

«Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной», — сказал министр, добавив, что их Европа делает под воздействием Вашингтона.

Глава МИД добавил, что Россия должна обезопасить себя во всех ключевых отраслях экономики, жизни и безопасности, от которых зависит будущее страны.

До этого Лавров заявил, что большинство западных санкций в отношении России сохранятся после окончания специальной военной операции на Украине. Он добавил, что России необходимо производить все самостоятельно, чтобы не пострадать в случае новых ограничений.

Агентство Bloomberg сообщало, что ключевые отрасли российской экономики смогли адаптироваться к санкциям, а в ряде случаев смогли восстановить досанкционный уровень производства.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.