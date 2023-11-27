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Россия осудила Израиль за обстрелы аэропорта в Сирии

Захарова: РФ осуждает удары Израиля по аэропорту Дамаска

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Россия осуждает атаку Израиля на международный аэропорт Дамаска и считает подобные действия нарушением суверенитета Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте министерства.

«Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры. Убеждены в том, что подобная порочная практика чревата крайне опасными последствиями», — сказала Захарова.

Она отметила, что такие действия могут особенно серьезно подорвать безопасность в условиях обострения палестино-израильского конфликта, и потребовала прекратить обстрелы.

Так в МИД прокомментировали события 26 ноября, когда израильская авиация атаковала аэропорт в Дамаске, из-за чего последний приостановил работу на неопределенный срок, и самолеты пришлось направить на другие аэродромы.

До этого сообщалось об обстреле Израилем Дамаска 22 ноября.

Ранее удары Израиля по Сирии раскритиковал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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