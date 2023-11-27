Президент Латвии поспорил с главой МИД из-за непропорциональных трат

Президент Латвии Эдгар Ринкевич обвинил экс-премьера, министра иностранных дел республики Кришьяниса Кариньша в экономически невыгодных полетах на частных самолетах, передает ERR. По его словам, действия главы МИД Латвии были непропорциональны.

«Ни с точки зрения коммуникации, ни с точки зрения оценки полетов мы не можем сказать, что это было правильно», — отметил Ринкевичс.

Он добавил, что к примеру, в пандемию коронавируса политики должны иметь возможность использовать специальные рейсы, либо в случае незапланированных поездок. Ринкевичс подчеркнул, что в последнее время частные рейсы стали практикой вместе более дешевых коммерческих перелетов.

Как отмечает ERR, глава МИД Латвии за три года летал на подобных рейсах 18 раз. Портал подчеркивает, что частично использование специальных бортов в латвийской кабмине никак не объяснили.

Ранее в Латвии призвали прекратить содержание экс-президентов за счет госсредств.