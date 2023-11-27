Песков рассказал, как Путин добрался на работу в плохую погоду

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин добрался до своего рабочего места еще до начала снегопада, до того, «как все завалило».

«[Добрался] не так тяжело, как остальные москвичи, которых завалило снегом. Все-таки зима у нас наступает каждый год и ничего необычного не произошло», — сказал Песков журналистам в ходе брифинга.

При этом он не смог ответить на вопрос, какой график у главы государства.

Песков добавил, что добирается на работу так же, как и все, он и его коллеги не опаздывают.

27 ноября столичный департамент транспорта сообщил, что в связи со снежной метелью движение на дорогах Москвы стало затруднено, а некоторые грузовики застряли на проезжей части.

Также Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в европейской части РФ 27 ноября. В большинстве регионов европейской части России ожидается опасная погода. В Северо-Западном федеральном округе ожидается аномально холодная погода, в Архангельской, Ленинградской областях, Карелии сильный снег, метель и гололедица, при этом особенно «неспокойная погода» будет в Центральном и Южном федеральных округах.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.