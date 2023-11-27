Администрацию Байдена призвали к жестким мерам в отношении Ирана

Сенатор-республиканец от Арканзаса Том Коттон заявил, что администрации действующего президента США Джо Байдена необходимо быть более жесткой в отношении Ирана, призвав нанести «массированный удар» в ответ на атаки военных баз на Ближнем Востоке со стороны группировок, поддерживаемых Тегераном. Соответствующее заявление он сделал в эфире Fox News.

«С тех пор, как Джо Байден вступил в должность, Иран атаковал американские позиции на Ближнем Востоке, я думаю, уже более 150 раз», — сказал парламентарий.

Он также напомнил, что Соединенные Штаты наносили ответные удары всего несколько раз и не по целям, которые должен был бы обозначить Джо Байден, «будь он главнокомандующим». Коттон отметил необходимость атаковать «иранцев, действующих в Ираке и Сирии».

«Я также хотел бы дать четкий сигнал Ирану, если эти атаки не прекратятся немедленно, тогда мы начнем угрожать их активам», — заявил Коттон, имея в виду ситуацию, когда в период президентства Рональда Рейгана Вашингтон потопил часть военно-морского флота Ирана за нападение на корабль ВМС США, отмечает Fox News.

Сабрина Сингх сообщила, что американские войска, находящиеся в Сирии и Ираке, с 17 октября 66 раз подверглись атакам.

До этого США нанесли авиационный удар по позициям группировок в Ираке, которые поддерживаются Ираном.

Ранее в Иране предрекли Израилю войну на несколько фронтов.