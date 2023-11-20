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В Иране предрекли Израилю войну на несколько фронтов

Al Arabiya: экс-глава КСИР Резаи предрек Израилю войну на несколько фронтов

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Lisi Niesner/Reuters

Бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи заявил, что Израиль в ближайшие дни ожидает война на несколько фронтов. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya в X (бывший Twitter).

«В ближайшие дни мы увидим, как конфликт в секторе Газа расширится на несколько фронтов», — отметил Резаи.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что президент США Джо Байден отдал приказ о нанесении авиаударов по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии.

По его словам, атака стала ответом на продолжающиеся атаки на американских военнослужащих в Ираке и Сирии.

Востоковед Кирилл Семенов говорил, что ситуация на Ближнем Востоке будет накаляться, поскольку местные государства считают неприемлемым пребывание американских военных в регионе.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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