НАТО в ближайшие дни согласует рекомендации по реформам для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран – членов альянса в ближайшее время согласуют список рекомендаций по необходимым реформам для вступления Украины в НАТО/ Об этом пишет The Guardian.

Ожидается, что это произойдёт на заседаниях 28-29 ноября в Брюсселе.

«Союзники согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО. На встрече мы согласуем рекомендации для украинцев <...> поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на пути к членству в НАТО», — заявил Столтенберг.

При этом глава НАТО подчеркнул, что принятие Украины в альянс в разгар боевых действий невозможно. Также он призвал Турцию и Венгрию в ближайшее время завершить ратификацию протоколов о вступлении Швеции в НАТО.

До этого глава Минобороны Венгрии заявил, что настроения в НАТО по ситуации с Украиной меняются.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.