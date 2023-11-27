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В рядах ВСУ растет недовольство правительством и Зеленским

BILD: у солдат ВСУ растет недовольство генералитетом, правительством и Зеленским

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Nina Liashonok/Reuters

Среди украинских военнослужащих растет недовольство генералитетом, правительством и лично президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет BILD со ссылкой на бойцов ВСУ.

Отмечается, что солдаты упрекают военное руководство за «непредусмотрительность» и отсутствие связи между соседними отрядами. По их словам, каждый отряд воюет сам за себя, иногда даже не зная об отряде справа и слева.

Правительство, по мнению военнослужащих, плохо их обеспечивает. Бойцы пожаловались на то, что они защищают свою страну, рискуют своими жизнями, а итоге сами платят за снаряжение, аренду жилья, питание и ремонт автомобиля, покупают беспилотники и запчасти к ним.

Солдаты задались вопросом, куда идут деньги, поступающие из-за границы.

«Россияне вкладывают в войну все, а мы большую часть организуем сами», — пожаловался украинский военнослужащий.

Также бойцы выразили недовольство тем, что добираются до фронта на пятидесятилетних «Ладах», пока руководство «с гордостью указывает на сохранившиеся западные танки».

Ранее солдат ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине и заплакал в ходе интервью.

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