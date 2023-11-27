В Польше нашли виновного в ситуации на границе с Украиной

Депутат от оппозиционной «Гражданской коалиции» Марчин Кервиньский заявил, что действующий премьер страны Матиуш Моравецкий является виновным в ситуации с блокадой польско-украинской границы польскими грузоперевозчиками. Соответствующее заявление он сделал в интервью Radio Zet.

«Я не знаю, является ли блокада лучшим методом, но правительство Моравецкого здесь потерпело неудачу. Было бы хорошо, если бы польские перевозчики - это мое предложение к ним - заблокировали господина Моравецкого, потому что он несет ответственность за эту ситуацию», — сказал Кервинский.

Проблема с проездом украинских большегрузов продолжается уже более трех недель. Польские перевозчики разместили на трех пропускных пунктах от 20 до 50 грузовиков, чтобы помешать движению украинских фур. Местные предприниматели требуют, чтобы власти удовлетворили их требования, так как из-за российской спецоперации и льгот украинских перевозчиков они потеряли свой источник дохода. Блокада продлится до 3 января. Присоединиться к протестам обещают и польские фермеры.

Ранее в Польше сочли заявления Украины о кризисе на границе «неправдой и манипуляцией».