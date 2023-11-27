Израиль призвали остановить агрессию в Газе

Власти Иордании призывают Израиль немедленно остановить агрессию против мирных палестинцев в секторе Газа, заявил глава МИД королевства Айман ас-Сафади, передает ТАСС. По его словам, Амман выступает за постоянное прекращение огня в регионе.

«Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать, как Израиль нарушает международное право. Агрессия против палестинцев должна быть немедленно остановлена, нужно принять шаги к политическому урегулированию конфликта», — отметил ас-Сафади.

Он добавил, что пришла пора положить конец страданиям палестинцев и решить конфликт на Ближнем Востоке путем создания двух государств. Ас-Сафади подчеркнул, что палестинский народ имеет право на мирное урегулирование ситуации.

«Израиль не уважал и нарушал мирные соглашения, вместо этого он проводил политику колонизации оккупированных территорий <...> арабский и исламский мир осудил агрессию в секторе Газа, потребовав прекратить предоставление оружия израильской армии для продолжения насильственной операции», — заключил ас-Сафади.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее в Катаре усомнились в возможности полного уничтожения ХАМАС со стороны Израиля.