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Аксенов попросил крымчан отказаться от фейерверков

Аксенов предложил отказаться от использования фейерверков на Новый год

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Jon Nazca/Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил жителям региона отказаться от использования фейерверков на Новый год. Об этом Аксенов пишет в Telegram-канале.

«Просим крымчан не использовать пиротехнику и фейерверки в период новогодних праздников. Данный запрет регламентируется соответствующим документом и изменения в него вноситься не будут. В первую очередь это необходимо для безопасности граждан. Также считаю неуместным проведение массовых праздничных мероприятий», — пишет Аксенов.

Документ, на который ссылается глава Крыма, опубликован на сайте крымского правительства.

Тем не менее, по словам Аксенова, в ограниченном масштабе праздничные мероприятия будут организованы для детей, а в населенных пунктах Крыма будут установлены праздничные елки.

До этого эксперты объяснили, почему российские компании любят новогодние корпоративы.

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