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Во Франции считают, что Армения разочаровалась в России

Le Monde: Армения ищет новых союзников для обеспечения безопасности вместо РФ

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Россия перестала быть надежным партнером для Армении, пишет Le Monde. По мнению обозревателей издания, такой вывод сделали в Ереване после операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.

«Армения больше не может рассчитывать на своего исторического союзника, которого теперь считают «предателем» или даже новым врагом, она ищет нового сотрудничества, чтобы попытаться обеспечить свою безопасность. Необходимость тем более велика, что эта маленькая, не имеющая выхода к морю кавказская страна находится под угрозой нового нападения со стороны Баку, стремящегося получить Зангезурский коридор, который должен соединить Азербайджан с его эксклавом Нахчыван», — говорится в тексте.

Как отмечает Le Monde, армянские чиновники анонимно называют ошибкой крайнюю зависимость Еревана от Москвы, в том числе в вопросах закупки вооружений. Издание подчеркивает, что в Армении считают нужным иметь пять-шесть дружеских государств, которые могут обеспечить их оружием и еще несколько экономических партнеров, чтобы избежать зависимости от какой-то одной страны.

«Ереван намерен не полностью порвать с Россией, а снизить свою крайнюю зависимость. Источник в правительстве Армении утверждает, что Москва остается партнером, несмотря на свое недружелюбное отношение», — подчеркивается в тексте.

Ранее Пашинян обвинил Москву в срыве поставок оружия и попросил списать Армении долги.

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