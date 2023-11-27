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Аксенов прокомментировал ситуацию со скифским золотом

Аксенов заявил, что скифское золото Крыма при передаче Украине будет расхищено

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Efrem Lukatsky/AP

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что скифское золото Крыма в случае передаче его Украине будет расхищено и перепродано в частные коллекции. Об этом он пишет в Telegram-канале.

«Было понятно, что нам его не вернут, без вариантов, потому что на закон, на юридические нормы и Западу, и Киеву плевать. Пора прекратить сожаления по этому поводу, посыпание головы пеплом и так далее. Очевидно, что они будут реагировать только на силу, только на решительные действия, причем такие, которые ведутся на опережение», — пишет Аксенов.

По мнению главы Крыма, скифское золото, скорее всего, будет расхищено по частным коллекциям, как это уже бывало с отдельными предметами из коллекции.

До этого в Амстердаме не подтвердили договоренность с Киевом о передаче скифского золота.

4 сентября официальный представитель Амстердамского университета Яша Ланге заявил, что золото скифов готовится к отправке на Украину. В октябре Центральный музей Тавриды сообщил о планах продолжить судиться за право на него.

Ранее Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото.

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