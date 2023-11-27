Политика Украины способствовала «возвращению русскоязычных регионов в родную гавань». Таким мнением в статье для kp.ru поделился бывший депутат Верховной рады, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

По его словам, власти Украины «активно выпихивали русскоязычных граждан» с территории страны.

«Но разве нужно было обладать большим умом, чтобы понять, что травля русскоязычных жителей приведет именно к потере огромного, гораздо большего, чем сейчас, количества регионов?» — сказал Медведчук.

Политик добавил, что предвыборная риторика президента Украины Владимира Зеленского была построена на сочувствии к своим гражданам, однако теперь она оказалась противоположной.

20 ноября Виктор Медведчук говорил, что надежды президента Украины Владимира Зеленского на вечное и бесконечное финансирование со стороны западных стран были наивными и абсолютно беспочвенными. Политик напомнил, что бюджетные голосования США и ЕС последних дней продемонстрировали смену курса в отношении Украины и «нежелание потакать военно-коррупционными требованиями Киева».

Ранее Медведчук заявил, что США использовали Зеленского как таран для европейской экономики.