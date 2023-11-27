В ЕС назвали лучшую гарантию безопасности для Израиля

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что предоставление независимости Палестине и ее контроль над сектором Газа — лучшая гарантия безопасности для Израиля. Его статья опубликована в газете Financial Times.

Дипломат высказал мнение, что для предотвращения попадания Газы в руки неконтролируемых вооруженных формирований, способных дестабилизировать весь Ближний Восток, анклав должен управляться государством, представляющим свой народ.

Глава евродипломатии также указал, что нельзя допускать ослабления палестинской администрации.

В интервью испанской газете La Vanguardia Боррель заявил, что должно быть право критиковать правительство Израиля, не подвергаясь обвинениям в антисемитизме.

По его словам, когда с израильским правительством говоришь о существовании серьезного кризиса насилия, жертвами которого в этом году стали 400 палестинцев, о сносах [домов], об оккупации палестинских территорий поселенцами, там преуменьшают проблему.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.