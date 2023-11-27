Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Турецкая делегация планирует посетить Петербург в декабре

РИА Новости: делегация Турции посетит Петербург для обсуждения газового хаба

close
100%
Depositphotos

Турецкая делегация планирует посетить Санкт-Петербург в первой половине декабря, чтобы обсудить дорожную карту по газовому хабу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

«Да, такая идея действительно есть. Мы изъявили такое намерение в переговорах с нашими российскими коллегами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент идет согласование.

«Предварительно, это будет первая половина декабря», — отметил источник.

25 ноября вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявлял, что Москва и Анкара в ближайшее время могут достигнуть договоренностей по дорожной карте, которая касается создания газового хаба на турецкой территории.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории республики газовый хаб для поставок топлива в европейские страны. Глава государства подчеркнул, что эту площадку также можно будет использовать для определения цены на газ.

Позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в стране имеется вся необходимая инфраструктура для создания международного газового хаба. В то же время он обратил внимание на важность данной инициативы для Анкары.

Ранее Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба на турецкой территории.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий