Турецкая делегация планирует посетить Петербург в декабре

Турецкая делегация планирует посетить Санкт-Петербург в первой половине декабря, чтобы обсудить дорожную карту по газовому хабу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре.

«Да, такая идея действительно есть. Мы изъявили такое намерение в переговорах с нашими российскими коллегами», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в данный момент идет согласование.

«Предварительно, это будет первая половина декабря», — отметил источник.

25 ноября вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявлял, что Москва и Анкара в ближайшее время могут достигнуть договоренностей по дорожной карте, которая касается создания газового хаба на турецкой территории.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану создать на территории республики газовый хаб для поставок топлива в европейские страны. Глава государства подчеркнул, что эту площадку также можно будет использовать для определения цены на газ.

Позже официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что в стране имеется вся необходимая инфраструктура для создания международного газового хаба. В то же время он обратил внимание на важность данной инициативы для Анкары.

Ранее Путин раскрыл подробности проекта создания газового хаба на турецкой территории.