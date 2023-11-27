Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Израиле обсуждают продление перемирия с ХАМАС

Ynet: военный кабинет Израиля обсуждает продление режима прекращения огня в Газе

close
100%
Israeli Defence Forces/Reuters

Военный кабинет Израиля обсуждает вопрос о продлении перемирия с палестинской группировкой ХАМАС после истечения четырех дней, на которые ранее было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает израильское издание Yedioth Ahronoth.

«Военный кабинет обсуждает продление режима прекращения огня в секторе Газа сверх первоначально согласованных четырех дней», — говорится в сообщении.

Как отмечает Ynet, обсуждение этого вопроса началось после того, как представитель ХАМАС выразил готовность продлить перемирие в обмен на освобождение новых заложников.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что нынешнее четырехдневное перемирие в секторе Газа может быть продлено. Он считает возможным обменивать по 10 заложников за каждый день перемирия.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий