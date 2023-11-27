В Израиле обсуждают продление перемирия с ХАМАС

Военный кабинет Израиля обсуждает вопрос о продлении перемирия с палестинской группировкой ХАМАС после истечения четырех дней, на которые ранее было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает израильское издание Yedioth Ahronoth.

«Военный кабинет обсуждает продление режима прекращения огня в секторе Газа сверх первоначально согласованных четырех дней», — говорится в сообщении.

Как отмечает Ynet, обсуждение этого вопроса началось после того, как представитель ХАМАС выразил готовность продлить перемирие в обмен на освобождение новых заложников.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Джо Байдену, что нынешнее четырехдневное перемирие в секторе Газа может быть продлено. Он считает возможным обменивать по 10 заложников за каждый день перемирия.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.