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Сенатор Шумер заявил, что 4 декабря пройдет голосование по запросу Байдена на помощь Киеву

Шумер: сенат США 4 декабря проголосует по запросу на помощь Украине и Израилю

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Joshua Roberts/Reuters

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер заявил, что 4 декабря в верхней палате конгресса США пройдет голосование по пакетному запросу президента Джо Байдена на помощь Украине и Израилю, сообщает РИА Новости.

В опубликованном письме своим коллегам по Демократической партии США Шумер указал, что он 4 декабря намеревается вынести президентский пакет дополнительной помощи по национальной безопасности на голосование.

Сенатор подчеркнул, что рассмотрение и принятие этого законопроекта является одной из важнейших задачей сената, требующей совместных действий демократов и республиканцев.

Ранее глава специального комитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер заявил, что Киев до конца 2023 года не получит новой американской помощи.

До этого сообщалось, что министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе телефонных переговоров с главой американского оборонного ведомства Ллойдом Остином обсудил дальнейшие шаги по укреплению возможностей вооруженных сил страны.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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