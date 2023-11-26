Эрдоган стал посредником в освобождении тайских заложников

Освобождение тайских заложников состоялось при посредничестве президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ХАМАС.

«Благодаря усилиям президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Исламское движение сопротивления ХАМАС завершило освобождение тайских заложников в секторе Газа», — заявили в ХАМАС.

До этого израильтяне обратились к Турции за помощью в освобождении заложников.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки. В ХАМАС также пообещали освободить двух пленных россиянок сразу после прекращения боевых действий.

24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее ХАМАС освободил первых заложников.