Египет, Катар и США ведут консультации по продлению перемирия в Газе

Египет активно консультируется с Катаром и США по вопросу продления режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», сославшись на официальный египетский источник.

В материале отмечается, что усилия Каира и Дохи позволили успешно завершить процесс обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными во второй день перемирия. Более того, благодаря работе дипломатов в секторе Газа продолжилось соблюдение режима прекращения огня.

25 ноября в Египте заявили о получении положительных сигналов от всех сторон ближневосточного конфликта, касающихся предложений о продлении перемирия еще на два дня. По данным телеканала Al Qahera News, главной целью данной инициативы является освобождение как можно большего числа людей из плена палестинского движения ХАМАС и из тюрем на территории еврейского государства.

За день до этого в секторе Газа началось четырехдневное перемирие. В соответствии с условиями сделки Израиля и ХАМАС, за это время палестинское движение должно отпустить на свободу 50 заложников. Правительство еврейского государства, в свою очередь, пообещало выпустить из тюрем палестинских заключенных — за каждого пленного будут амнистированы по три человека.

Ранее ХАМАС передал израильским властям список третьей группы заложников, подлежащей освобождению 26 ноября.