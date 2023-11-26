Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Египет, Катар и США ведут консультации по продлению перемирия в Газе

«Аль-Кахира аль-Ихбария»: Египет, США и Катар обсуждают продление перемирия

close
100%
Hatem Ali/AP

Египет активно консультируется с Катаром и США по вопросу продления режима прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», сославшись на официальный египетский источник.

В материале отмечается, что усилия Каира и Дохи позволили успешно завершить процесс обмена израильскими заложниками и палестинскими заключенными во второй день перемирия. Более того, благодаря работе дипломатов в секторе Газа продолжилось соблюдение режима прекращения огня.

25 ноября в Египте заявили о получении положительных сигналов от всех сторон ближневосточного конфликта, касающихся предложений о продлении перемирия еще на два дня. По данным телеканала Al Qahera News, главной целью данной инициативы является освобождение как можно большего числа людей из плена палестинского движения ХАМАС и из тюрем на территории еврейского государства.

За день до этого в секторе Газа началось четырехдневное перемирие. В соответствии с условиями сделки Израиля и ХАМАС, за это время палестинское движение должно отпустить на свободу 50 заложников. Правительство еврейского государства, в свою очередь, пообещало выпустить из тюрем палестинских заключенных — за каждого пленного будут амнистированы по три человека.

Ранее ХАМАС передал израильским властям список третьей группы заложников, подлежащей освобождению 26 ноября.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий