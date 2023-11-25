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Нетаньяху провел совещание по освобождению заложников

Нетаньяху провел совещание для оценки того, что освобождение идет по плану

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Dana Kopel/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание с руководством служб безопасности страны для того чтобы обсудить, насколько второй этап освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников идет по плану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его канцелярию.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел совещание по оценке ситуации с руководством всех сил безопасности, чтобы убедиться, что второй этап сделки пройдет по плану», — заявили в канцелярию.

До этого военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» сообщило, что отложило освобождение второй группы израильских заложников в связи с тем, что, по их словам, Израиль не выполняет свою часть сделки.

Позднее официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что задержку в процессе освобождения второй группы заложников удалось преодолеть благодаря усилиям Египта и Катара.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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