ХАМАС отложило освобождение второй группы заложников

Военное крыло палестинской радикальной группировки ХАМАС «Бригады Аль-Кассама» отложило освобождение второй группы израильских заложников. Об этом говорится в заявлении группировки в Telegram-канале.

«Бригады аль-Кассама» решают отложить освобождение второй группы пленных...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что это будет происходить до тех пор, пока власти Израиля не выполнят условия соглашения касательно въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, а также не начнут соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

При этом ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может возобновить военную операцию в секторе Газа, если палестинское радикальное движение ХАМАС до наступления 00:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) не освободит вторую группу заложников.

Вечером в субботу, 25 ноября, палестинский телеканал «Аль-Акса» сообщил о том, что военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС начало передачу второй группы израильских заложников из сектора Газа сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.