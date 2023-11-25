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Команда президента Аргентины Милея анализирует идею присоединения к БРИКС

TN: команда президента Аргентины Милея изучает идею присоединения к БРИКС

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Tomas Cuesta/Reuters

Команда избранного президента Аргентины Хавьера Милея анализирует возможность присоединения к БРИКС, сообщает телеканал TN, ссылаясь на источники в партии Милея.

«На данный момент международный блок команды, возглавляемый будущей главой МИД Дианой Мондино, анализирует возможность пойти по пути присоединения к БРИКС, но с не очень активным участием», — говорится в материале.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге 22-24 августа было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к клубу присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ. Позднее в Аргентине на выборах главы государства победил противник вступления в БРИКС Хавьер Милей.

Хавьер Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Политик выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу взаимодействовать с этими странами.

Ранее лидеры стран БРИКС выступили против депортации граждан Палестины.

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