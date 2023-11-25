В Палестине обвинили Израиль в несоблюдении условий соглашения по заключенным

Израиль обвинили в несоблюдении условий соглашения по освобождению заключенных. Об этом глава комитета по делам палестинских заключенных Кадура Фарес заявил телеканалу CNN.

По его словам, имеются признаки возможного кризиса в том, что касается «списка имен» палестинских заключенных, подлежащих освобождению, объявленному Израилем.

« <…> Израиль не соблюдает согласованный критерий старшинства в сделке», — считает Фарес.

Он уточнил, что Израиль освобождает заключенных не в порядке длительности пребывания в тюрьме.

До этого было названо число израильских заложников, которых освободят 25 ноября. По данным CNN, с заявлением Службы тюрем Израиля согласуется, что 42 палестинских заключенных будут освобождены, поскольку договор о перемирии между Израилем и ХАМАС подразумевает обмен трех палестинских заключенных на каждого освобожденного израильского заложника.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.