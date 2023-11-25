В МИД РФ состоится встреча дипломатов с родственниками заложников ХАМАС

Встреча членов семей российских граждан, которые оказались заложниками палестинского движения ХАМАС, с сотрудниками министерства иностранных дел РФ состоится на следующей неделе. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что с момента эскалации кризиса на Ближнем Востоке власти страны активно контактировали со всеми сторонами конфликта и обсуждали с ними судьбу пленных. В том числе речь шла о состоянии людей, постоянно проживающий на территории Израиля и сохранивших российские паспорта.

«Российский посол в Тель-Авиве [Анатолий Викторов] встречался с их родственниками. А в начале следующей недели их будут принимать в МИД России», — подчеркнула Захарова.

24 ноября в секторе Газа был введен четырехдневный режим прекращения огня. За два дня до этого Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились о временном перемирии, во время которого стороны должны обменяться заложниками и заключенными.

Ожидается, что ХАМАС отпустит 50 женщин и детей из числа пленных. В первый день палестинское движение отпустило на свободу 13 израильских граждан и 12 граждан Таиланда. В свою очередь, правительство Израиля выпустило из государственных тюрем 39 палестинских заключенных.

Ранее в Израиле рассказали, сколько заложников будут освобождены во второй день перемирия