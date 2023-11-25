Армения и Саудовская Аравия установили дипломатические отношения

Армения и Саудовская Аравия подписали протокол об установлении дипломатических отношений. Сообщение об этом опубликовано на сайте МИД Армении.

«24 ноября между Республикой Армения и Королевством Саудовская Аравия был подписан протокол об установлении дипломатических отношений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ был подписан в Абу-Даби послом Армении и Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Кареном Григоряном и Султаном ибн Абдаллой Аль-Ангаром.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван рассчитывает на возможность в ближайшее время обсудить на высшем уровне армяно-российские отношения.

19 ноября глава МИД Турции заявил, что Анкара может разорвать дипломатические отношения с Израилем, но для этого решение должны одновременно принять несколько стран.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.