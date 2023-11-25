Президент Латвии Ринкевичс оказался в Киеве во время обстрелов

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время своего визита в Киев, в ночь на 25 ноября спускался в укрытие из-за обстрелов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав фотографию из укрытия.

«25 ноября, 05:10 утра, Киев», – написал политик под постом.

Ринкевичс прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом накануне. В ходе совместной пресс-конференции с латвийским лидером Зеленский заявил, что его стране необходимо одержать три «победы» на Западе для сохранения помощи союзников и решения важных для Киева задач.

Президент Латвии сообщил в аккаунте в X, что в ходе своего визита он посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали за средства Латвии.

25 ноября президент Швейцарии Ален Берсе прибыл в Киев, чтобы принять участие в международном саммите по продовольственной безопасности.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.