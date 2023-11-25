Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может не дожить до окончания срока его полномочий. Об этом говорится на странице в X эксперта.

По словам Макгрегора, Зеленский сейчас находится «на краю», он оскорбил и разозлил многих украинцев, открыв им путь тотальной катастрофы.

Полковник также выразил уверенность в том, что у украинского лидера есть много возможностей уйти, этому поспособствуют недвижимость и банковские счета.

На этой неделе Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут защитить Киев, если российские войска предпримут попытку наступления. По его словам, российские военнослужащие усиливают давление, они могут пойти на Киев и перейти реку Днепр.

До этого Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner говорил, что украинская армия находится на грани краха из-за высокого уровня дезертирства среди военных. По его словам, в рядах ВСУ есть много командиров, которые сдают в плен целые небольшие подразделения, так как не могут эвакуировать раненых.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.